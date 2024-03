Bahn will per Eil-Antrag vor Gericht Lokführer-Streik noch stoppen

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn will vor Gericht den sechsten Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Tarifrunde stoppen. Ein entsprechender Eil-Antrag auf einstweilige Verfügung sei beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht worden, teilte die Bahn am Montag mit. "Insbesondere der viel zu kurze Vorlauf von nur 22 Stunden im Güterverkehr ist eine blanke Zumutung", erklärte Personalvorstand Martin Seiler. "Wir halten diese Wellenstreiks für unverhältnismäßig." Ab Dienstagmorgen, 02.00 Uhr, wollen die Lokführer die Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Im Güterverkehr soll der Streik bereits heute (Montag) um 18.00 Uhr beginnen. GDL-Chef Claus Weselsky schloss Streiks auch über Ostern nicht aus: "Wir werden nicht sagen, wie viel wir streiken und bis wann." Man werde die Streiks zwar kurzfristig ansagen, aber den Druck mit sogenannten Wellenstreiks weiter erhöhen.

Das Arbeitsgericht Frankfurt muss über den Eil-Antrag schnell entscheiden und wird dies im Laufe des Nachmittags tun. Die Bahn hatte bereits Ende vergangenen Jahres einmal versucht, einen Ausstand zu verhindern. Damals war sie aber vor Gericht gescheitert. Die Bundesregierung erklärte, sie werde sich aus der Auseinandersetzung beim Staatskonzern heraushalten. Beide Seiten sollten aber die Auswirkungen auf die Menschen im Blick haben, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das Verkehrsministerium von Minister Volker Wissing betonte aber, der Appell richte sich vor allem an die GDL. Nötig sei ein förmliches Schlichtungsverfahren. Die GDL überspanne den Bogen, sagte ein Sprecher.

BAHN: UNPLANBARKEIT DES ZUGVERKEHRS NICHT HINNEHMBAR

"Wir tun alles im Sinne unserer Kunden, um diesen Streik noch zu verhindern", sagte Seiler. "Diese Unplanbarkeit des Zugverkehrs ist nicht hinnehmbar. Menschen müssen zur Arbeit, Waren müssen in die Fabriken, Kohle muss in die Kraftwerke, ohne die Bahn geht nichts mehr in diesem Land." Wer eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden fordere und in einem Gesamtpaket 36 Stunden bekommen könnte, der dürfe nicht das ganze Land lahmlegen.

Die GDL hatte für einen Verzicht auf Streiks, ein neues und verbessertes Angebot der Bahn gefordert. Die Bahn wiederum hatte am Wochenende neue Verhandlungen auf Grundlage eines von Moderatoren in der vorigen Verhandlungsrunde ausgearbeiteten Konzepts angeboten. Dieses sah unter anderem eine Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 36 Stunden mit vollem Lohnausgleich vor, derzeit sind es 38. Die GDL fordert aber eine Reduzierung auf 35 Stunden.

GDL-Chef Claus Weselsky sagte vor der Auslandspresse in Berlin, er sehe durchaus noch Verhandlungsspielraum bei der Arbeitszeit. So könne man über die stufenweise und zeitliche Streckung der Einführung der 35-Stunden-Woche sprechen. Mit anderen Unternehmen hat die GDL dies bis 2028 vereinbart. "Die 35 Stunden als solches sind eigentlich nicht verhandelbar."

