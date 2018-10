Bahn: ICE-Strecke Köln-Rhein/Main wohl bis Ende der Woche gesperrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ICE-Strecke zwischen Köln und dem Rhein/Main-Gebiet bleibt nach Angaben der Deutschen Bahn AG voraussichtlich noch bis Ende der nächsten Woche gesperrt. Wie die Bahn am Samstagabend mitteilte, soll das von dem Unfall in dieser Woche weniger betroffene Gleis aber kurzfristig repariert werden, so dass ein eingleisiger Betrieb möglich ist.

Während der Sperrung werden die Fernzüge weiterhin zwischen Köln und Frankfurt über Koblenz und Mainz umgeleitet und fahren deshalb bis zu 80 Minuten länger. Die Halte in Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd entfallen. Reisende können von Montabaur mit dem Regionalzug nach Koblenz und dann weiter nach Köln fahren. Reisende von Limburg Süd können nach Limburg und von dort aus mit dem Regionalzug nach Frankfurt fahren. Ab Montag plant die DB, zusätzliche Züge zwischen Montabaur-Limburg/Süd-Frankfurt Flughafen-Frankfurt/M Hbf anzubieten.

October 13, 2018 12:47 ET (16:47 GMT)