Bahn kritisiert "Megastreik" der EVG als grundlos und unnötig

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat den flächendeckenden Warnstreik der Bahngewerkschaft EVG am Montag kommender Woche als "grundlos und unnötig" kritisiert. Die Gewerkschaften ließen das Land an diesem Tag mit dem "Megastreik" stillstehen. "Die EVG muss sich ihrer Verantwortung stellen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren", forderte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Beschäftigte und Fahrgäste brauchten jetzt eine zügige Lösung und keinen großen Warnstreik. Die Bahn gehe "von massiven Auswirkungen des EVG-Streiks auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb aus" und werde so schnell und umfassend wie möglich informieren. Klar sei bereits jetzt, dass für die betroffenen Fahrgäste umfangreiche Kulanzregelungen vorgesehen seien.

Die Bahn habe ein verantwortungsvolles Angebot vorgelegt und sei zu jeder Zeit gesprächsbereit, betonte Seiler. Der nächste reguläre Verhandlungstermin Ende April sei viel zu spät. "Jetzt streiken und dann vier Wochen lang nicht verhandeln, das kann nicht der Ernst der Gewerkschaft sein", sagte er. Die Tarifverhandlungen mit der EVG hätten erst Ende Februar begonnen, in der zweiten Runde Mitte März habe die Bahn ein Angebot vorgelegt. Auf dem Tisch lägen 2.500 Euro steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung sowie eine lineare Erhöhung. Insgesamt gäbe es in den ersten zwölf Monaten ein Plus von 11 Prozent. "Für uns ist klar, dass es einen ordentlichen Abschluss geben muss", erklärte Seiler. Es gehe um Anerkennung und höhere Löhne, aber auch die Zukunftsfähigkeit der Bahn.

March 23, 2023 09:15 ET (13:15 GMT)