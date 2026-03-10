DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9800 -1,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Bahn kündigt Details zur Strecke Hamburg-Berlin an

11.03.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will am Mittwoch darüber informieren, wie es für die Fahrgäste mit den Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin weitergeht. Wochenlanger Frost im Januar und Februar hatte zu erheblichen Verzögerungen bei der umfassenden Sanierung des Fernverkehrskorridors geführt.

Wer­bung

Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis Ende April abgeschlossen werden. Die Bahn hatte Mitte Februar darüber informiert, dass die Arbeiten länger dauern werden. Einen neuen Zeitplan hatte der bundeseigene Konzern ursprünglich für diesen Freitag in Aussicht gestellt. Nun kommt er wohl einige Tage früher.

Hauptproblem war der Bahn zufolge, dass infolge des festgefrorenen Bodens über mehrere Wochen die Kabelschächte für die Leit- und Sicherungstechnik nicht ausgehoben werden konnten. Schwierig gestalteten sich demnach aufgrund der Kälte auch Arbeiten an den Oberleitungen. Diese hätten eigentlich im Januar erfolgen sollen, was aufgrund der Witterung aber nicht möglich gewesen sei.

Regionalverkehr besonders betroffen

Schon seit August ist der Abschnitt zwischen Hamburg und Berlin aufgrund der Sanierung vollständig gesperrt. Fernzüge werden seither über Uelzen und Stendal umgeleitet und brauchen rund 45 Minuten länger.

Wer­bung

Deutlich stärker sind Fahrgäste im Regionalverkehr betroffen. Viele Linien fallen aus oder fahren nur auf Teilstrecken. Pendlerinnen und Pendler in der Region sind auf Ersatzbusse angewiesen. Aufgrund von Streitigkeiten zwischen der Betreibergesellschaft Ecovista und einem Investor leidet die Qualität der Busse seit einigen Tagen erheblich.

Die 280 Kilometer lange Strecke führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag./maa/DP/stw