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Bahn meldet Hitzeschäden - diese Strecke ist betroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bahn meldet hitzebedingte Schäden auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg. Reisende müssten mit Ausfällen von Zügen in Crailsheim, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd rechnen. Auch könne es zu Verspätungen bei Verbindungen von etwa 20 Minuten kommen.

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Die Strecke werde seit Montag und noch bis zum 30.8. repariert, heißt es in einer Mitteilung. Im Fernverkehr seien IC-Züge zwischen Karlsruhe Hbf - Stuttgart Hbf - Nürnberg Hbf - Saalfeld (Saale) - Leipzig Hbf betroffen.

Die Hitze ist laut Bahn ein großes Problem für die Infrastruktur. Weichen und Schienen sind anfällig bei extremen Temperaturen./tat/DP/zb