Bahn muss mehr Züge ausfallen lassen

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr mehr Verbindungen streichen müssen. Gegenüber 2016 stieg die Zahl der ausgefallenen Züge um 20.000 auf 140.000, wie aus einer Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung hervorgeht. Den Angaben zufolge verließen im vergangenen Jahr knapp 97.000 Züge zwar ihren Startbahnhof, kamen aber nie am Ziel an. Mehr als 40.000 Züge fuhren erst gar nicht ab.

Zusammen ergeben die ausgefallenen Züge ein Prozent aller Verbindungen. In die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn werden diese Ausfälle hingegen nicht einbezogen. Die reale Pünktlichkeit der Bahn liegt folglich noch niedriger als die zuletzt vermeldeten 75,3 Prozent. "Es ist schon ein Hammer, dass ausfallende Züge nicht mehr in der Pünktlichkeitsstatistik auftauchen", erklärte der Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel. Er rief die große Koalition auf, mehr Geld in den staatlichen Schienenkonzern zu stecken, um die Bahn pünktlicher zu machen.

Für das laufende Jahr deutet sich an, dass der Bahn-Vorstand das Problem nicht in den Griff bekommen wird. Denn wegen vieler Weichenstörungen bis Ende April war der Zugverkehr häufiger unterbrochen, wie zum Beispiel in Leipzig während der Buchmesse. Nach starkem Schneefall war der Bahnhof zeitweise lahmgelegt.

