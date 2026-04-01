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Bahn: Pünktlichkeit im Fernverkehr im März über 60 Prozent

08.04.26 09:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn (DB) hat im März die Marke von 60 Prozent bei der Pünktlichkeit im Fernverkehr überschritten. 62,1 Prozent der Züge im Fernverkehr erreichten ihr Ziel pünktlich, wie der Konzern mitteilte. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Im Februar waren laut früheren Angaben 59,4 Prozent aller Fernverkehrshalte pünktlich erreicht worden. Insbesondere Schnee und Frost hatten wiederholt zu Einschränkungen und Verspätungen geführt.

Im Nahverkehr lag die Pünktlichkeitsquote im März bei 88,8 Prozent - im Vergleich zum Februar blieb die Zahl beinahe unverändert (88,7). Im Nahverkehr sind die Quoten stets deutlich höher als im Fernverkehr, unter anderem weil hier verspätete Züge aufgrund der Vielzahl an Verbindungen nicht so stark ins Gewicht fallen. Zudem sind die zurückgelegten Wege deutlich kürzer.

Pünktlichkeit über Ostern stabil über 70 Prozent

Die Pünktlichkeit über Ostern Anfang April habe stabil bei über 70 Prozent im Fernverkehr gelegen, teilte die DB mit. Rund zwei Millionen Menschen waren demnach über die Ostertage im Zug unterwegs.

Nach Bahn-Angaben handelt es sich bei den März-Zahlen um vorläufige Werte. Als verspätet gilt ein Zug nach Bahn-Definition ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Für das gesamte Jahr 2026 hat Bahnchefin Evelyn Palla eine Pünktlichkeitsquote von mindestens 60 Prozent ausgegeben.

Infrastruktur als Begründung

Wichtigster Einflussfaktor auf die Pünktlichkeit bleibt laut Bahn die Infrastruktur. Der frost- und schneereiche Jahresbeginn habe zahlreiche Baustellen verzögert. Bei den milderen Temperaturen im März hätten die Bauteams viele Arbeiten nachgeholt und parallel mit geplanten Baustellen gestartet. Ein wesentlicher Grund für die dennoch bessere Pünktlichkeit: Die Baustellen und ihre verkehrlichen Auswirkungen seien weitgehend in den Fahrplänen berücksichtigt./cab/DP/jha