DAX24.439 +1,4%Est505.651 +1,3%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.783 +0,1%Bitcoin102.107 +1,2%Euro1,1687 -0,4%Öl64,29 -1,7%Gold3.835 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie dreht ins Minus: Mehr Auslieferungen im dritten Quartal als je zuvor Tesla-Aktie dreht ins Minus: Mehr Auslieferungen im dritten Quartal als je zuvor
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Bahn-Pünktlichkeit nach Anschlägen eingebrochen

02.10.25 17:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehreren Sabotageakten auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn ist im September nahezu jeder zweite Fernzug verspätet gewesen. Die Pünktlichkeitsquote lag im vergangenen Monat bei lediglich 55,3 Prozent, wie der bundeseigene Konzern mitteilte.

Wer­bung

Das waren rund sieben Prozentpunkte weniger als im September des Vorjahres. Als verspätet gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle werden dabei nicht berücksichtigt.

Diese fließen dafür in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein. Sie misst, wie groß der Anteil der Reisenden war, die im jeweiligen Zeitraum mit maximal 14 Minuten und 59 Sekunden am Ziel ankamen. Im September lag diese Quote bei 61,9 Prozent - sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Neben dem üblichen hohen Baugeschehen sind der Bahn zufolge vor allem Vandalismus und Sabotageakte Gründe für den starken Rückgang. Wegen durchtrennter Bahnkabel war in der zweiten Septemberhälfte eine zentrale Verbindung zwischen Düsseldorf und Köln stark beeinträchtigt.

Wer­bung

Rund eine Woche vorher hatte ein Brandanschlag auf ein Stellwerk bei Hannover für Verspätungen bei Hunderten Fernzügen gesorgt. Zehntausende Fahrgäste waren betroffen.

Das selbstgesteckte Pünktlichkeitsziel von 65 bis 70 Prozent im laufenden Jahr wird die Bahn eigenen Angaben zufolge aller Voraussicht nach verfehlen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte dieses Ziel jüngst ohnehin als realitätsfern und unerreichbar kritisiert. Das Ziel des Bundes sieht nun eine Pünktlichkeit von mindestens 70 Prozent erst für Ende 2029 vor./maa/DP/men