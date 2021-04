Bahn ruft Lokführer zu ausgewogener Tariflösung auf

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen freundlich -- Daimler mit starkem Jahresauftakt -- HeidelbergCement im ersten Quartal deutlich über Erwartungen -- HelloFresh deutlich über Markterwartungen -- Pfeiffer Vacuum im Fokus

VINCI baut Stromübertragung in Benin für hunderte Millionen Euro aus. L'Oréal steigert die Einnahmen kräftig. Analyst hebt Kursziel für Tesla-Aktie massiv an. Jack Ma verdient kräftig an Rekordstrafe für E-Commerce-Riesen Alibaba. Dogecoin-Hype erreicht neuen Rekordstand. Analystin traut Coinbase-Aktie Sprung auf 600 US-Dollar zu. Bloomberg-Krypto-Ausblick: Bitcoin könnte in diesem Jahr bis auf 400.000 US-Dollar steigen.