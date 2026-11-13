DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,45 -3,6%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 61.932 -4,0%Euro 1,1059 +0,0%Öl 95,8 ±0,0%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bahn schafft mehr Platz für Familien im ICE

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will Familien das Reisen mit ICE-Zügen weiter erleichtern. Reisende mit Kindern sollen dafür deutlich mehr Platz erhalten. "Mit dem dauerhaften Familienticket haben wir auf der Tarifseite bereits gute Lösungen geschaffen. Jetzt wollen wir Familien in unseren ICE noch mehr Platz bieten und die Familienbereiche noch attraktiver gestalten", sagte Bahnchefin Evelyn Palla dem "Tagesspiegel". "Dafür fassen wir auch viele Züge unserer Bestandsflotte nochmals an, beispielsweise den ICE 4", kündigte Palla an.

Werbung

In Kürze will der bundeseigene Bahnkonzern vorstellen, wie die Züge umgebaut werden sollen. Einen Spielplatz mit Rutsche wie in einigen nordeuropäischen Zügen soll es jedoch nicht geben. "Wir werden in die Züge keine Karussells einbauen", sagte Palla. "Aber wir machen es nochmals deutlich angenehmer und einfacher, mit Kindern bei uns unterwegs zu sein." Der ICE sei schon heute auch im internationalen Vergleich ein gutes Produkt, betonte Palla. "Aber wir wollen noch besser werden."/sl/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.