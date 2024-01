Bahn sperrt Strecken im Ruhrgebiet und am Niederrhein

BOCHUM/OBERHAUSEN (dpa-AFX) - Die Bahn sperrt von diesem Freitagabend (21.00 Uhr) an zwei wichtige Strecken im Ruhrgebiet und am Niederrhein. In den nächsten sieben Wochen ist die stark befahrene Verbindung von Essen über Bochum nach Dortmund dicht. Zwei Wochen lang dauert die Sperrung am Niederrhein zwischen Oberhausen, Wesel und Emmerich. Rund um Bochum investiert die Bahn in den kommenden Wochen 4,3 Millionen Euro. Gleise, Weichen und Oberleitungen würden modernisiert, teilte das Unternehmen mit. Im Fernverkehr werden die meisten Züge von Dortmund über Gelsenkirchen nach Essen umgeleitet und brauchen dabei etwa zehn Minuten länger. Am Niederrhein wird die Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich für den internationalen Güterverkehr aufwendig ausgebaut. Im Fernverkehr wird der ICE Amsterdam-Frankfurt umgeleitet, die Halte in Arnhem, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf entfallen./mhe/DP/zb