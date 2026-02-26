DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.475 +0,5%Euro1,1811 +0,1%Öl71,00 +0,1%Gold5.193 +0,2%
Bahn stellt Programm für mehr Komfort im Fernverkehr vor

27.02.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt am Freitag (8.00 Uhr) ein weiteres Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr vor. Details wurden vorher nicht bekannt. Mit den Programmen soll das Reiseerlebnis für Fahrgäste trotz der vielen Verspätungen kurzfristig verbessert werden. Sie sind Teil der neuen Bahnstrategie des Bundes, die Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) im September vorgestellt hatte.

Das erste der drei Sofortprogramme hatte die Bahn Ende Januar präsentiert. Dabei ging es um die Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Konkret will der Konzern an vielen Stationen mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Für die Sauberkeit soll zudem mehr Reinigungspersonal zur Verfügung stehen. Zudem sollen doppelt so viele Bahnhöfe wie im Vorjahr einen sogenannten Frühjahrsputz erhalten - rund 1.400 statt zuletzt 700 Stationen.

Das dritte Maßnahmenpaket wird die mangelhaften Kundeinformationen insbesondere bei Verspätungen und Gleiswechseln betreffen. Wann es verkündet wird, ist noch offen./maa/DP/jha