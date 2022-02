Bahn stellt wegen Sturmtief Fernverkehr in nördlichen Bundesländern ein

BERLIN (AFP)--Die Deutsche Bahn stellt wegen des Sturmtiefs "Ylenia" den Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein. Wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen auf Twitter mitteilte, verkehren in der Nordhälfte Deutschlands voraussichtlich bis zum Mittag keine Fernverkehrszüge. Betroffen seien die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin.

February 17, 2022 01:14 ET (06:14 GMT)