Bahn-Tarifgespräche in zweiter Runde - Lange Beratungen erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn gehen am Montag (13.00 Uhr) in die zweite Runde. In Berlin treffen sich Vertreter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit den Bahn-Tarifexperten. Die EVG fordert wie die konkurrierende Lokführergewerkschaft GDL 7,5 Prozent mehr Geld. Außerdem dringt sie wie in der vorgehenden Tarifrunde auf ein Wahlrecht zwischen Einkommenserhöhung, mehr Urlaub und einer Arbeitszeitverkürzung.

In der zweiten Runde wollen beide Seiten in Arbeitsgruppen das gesamte Forderungspaket der Gewerkschaft erörtern. Das könnte länger dauern. "Wir verhandeln, wenn es nötig ist, auch bis Mitternacht", ließ EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba vorab wissen. Ziel sei es, noch im Dezember einen neuen Tarifvertrag abzuschließen. Auch Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hofft nach eigenen Worten auf eine Einigung bis Weihnachten. Mit der GDL trifft sich die Bahn an diesem Freitag (2. November) das zweite Mal./brd/DP/he