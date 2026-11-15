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Bahn und ein TV-Klassiker - was sich im Dezember ändert

BERLIN (dpa-AFX) - Im Dezember gibt es nicht nur einen neuen Fahrplan der Deutschen Bahn - im Fernsehen feiert ein großer Show-Klassiker sein Comeback. Was sich im neuen Monat ändert.

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Schnellere Verbindungen und mehr Züge ins Ausland

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 13. Dezember können Reisende auf einigen Strecken schneller ans Ziel kommen - und häufiger ins europäische Ausland fahren. Zwischen Hamburg und München etwa gibt es dann eine besonders schnelle Verbindung: Die Züge halten nur in Hannover und Nürnberg und benötigen für die Strecke 5 Stunden und 20 Minuten. Außerdem wird die bestehende Sprinter-Linie zwischen Berlin und Stuttgart ausgebaut und fährt künftig drei- statt einmal täglich je Richtung (4.45 Stunden).

Zudem baut die Bahn ihr Angebot ins Ausland aus: Täglich soll es mehr als 320 internationale Fahrten geben, etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Mehr als 200 Städte in 14 Ländern sollen dann direkt von Deutschland aus erreichbar sein.

Endgültiges Aus für den Begriff "Bürgergeld"

Das Bürgergeld wurde bereits im Juli um die neue Grundsicherung ergänzt. Vereinzelt konnte der alte Begriff allerdings während der Übergangsphase noch auf Formularen oder Schreiben auftauchen. Damit ist zum Jahresende nun Schluss.

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"Wetten, dass..?" schaut kurz vorbei

Die legendäre ZDF-Show "Wetten, dass..?" kehrt am 5. Dezember um 20.15 Uhr zurück - vorerst einmalig, live moderiert von den Zwillingen und Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz (37) in Halle (Saale). Im Jahr 2021 war die Sendung mit Moderator Thomas Gottschalk zurückgekehrt, nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk erneut. Seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt.

Schluss für die "Emma"

Leserinnen der feministischen Zeitschrift "Emma" müssen Abschied nehmen: Die Ausgabe des Magazins vom 8. Dezember soll die letzte nach fast 50 Jahren sein, wie die Frauenrechtlerin und Herausgeberin Alice Schwarzer angekündigt hat./mba/DP/zb

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