Bahn und GDL einigen sich im Tarifstreit

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben eine Einigung im Tarifstreit erreicht. Das gaben GDL-Chef Claus Weselsky und Bahn-Personalvorstand Martin Seiler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Hier steht ein Gewerkschaftsvorsitzender,... der am Ende des Tages gemeinsam mit der Arbeitgeberseite einen guten Kompromiss ausgehandelt hat", sagte Weselsky. Vorgesehen sind den Angaben zufolge Einkommenserhöhungen um 1,5 Prozent im Dezember 2021 und 1,8 Prozent zum 1. März 2023 sowie Coronabeihilfen von 600, 400 oder 300 Euro je nach Einkommensgruppierung im Dezember und 400 Euro im März 2022.

"Die Laufzeit liegt bei 32 Monaten", sagte Weselsky. 3,3 Prozent insgesamt an Einkomenserhöhung erachte die Gewerkschaft als "gut und richtig". Das Tarifergebnis bis zum 31. Oktober 2023 könne man "als geeint betrachten". Seiler bekräftigte, dass die Tariverhandlungen abgeschlossen seien. "Der Gordische Knoten ist gelöst." In der Einigung enthalten ist nach seinen Angaben auch eine Regelung zur Alterversorgung und Klarheit in der Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes und der Frage der Geltung der Tarifverträge.

September 16, 2021 04:53 ET (08:53 GMT)