DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.028 -3,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,01 -0,9%Gold5.154 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Bahn und GDL ringen um Einigung vor Ende der Friedenspflicht

23.02.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) treffen sich an diesem Montag zur letzten Tarifverhandlungsrunde vor dem Ende einer Friedenspflicht. Scheitern die Gespräche in dieser Woche, drohen ab März Arbeitskämpfe, die den Bahnverkehr bundesweit treffen könnten. Bis einschließlich Freitag haben beide Seiten zunächst Zeit, einen Kompromiss zu finden.

Wer­bung

Es ist die fünfte Verhandlungsrunde in dieser Tarifauseinandersetzung. Der Tarifvertrag ist Ende Dezember ausgelaufen. Bis einschließlich Februar gilt eine Friedenspflicht, während der die GDL nicht zu Warnstreiks aufrufen kann.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen, etwa mit der Einführung einer neuen Tarifstufe./maa/DP/jha