Bahn und Gewerkschaft unterbrechen Tarifverhandlungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach nur zwei Stunden hat die Gewerkschaft EVG nach Angaben der Deutschen Bahn die gerade erst gestarteten Tarifverhandlungen unterbrochen. Es habe ein Paket mit 57 Forderungen auf dem Tisch gelegen, hier hätten die Tarifpartner in die Details einsteigen müssen, kritisierte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Die Forderungen der EVG summierten sich auf ein Volumen von 25 Prozent, das sei so nicht möglich. Allein die reinen Lohnforderungen würden sich auf 18 Prozent belaufen. Für die Bahn habe der bereits vereinbarte nächste Verhandlungstermin am 14. und 15. März Bestand.

Die EVG sieht den Tarifstreit naturgemäß ganz anders. Die Deutschen Bahn habe sich geweigert, der EVG in der ersten Verhandlungsrunde ein schriftliches Angebot vorzulegen. Zudem habe die Bahn zu spalten versucht, indem die Busgesellschaften und DB Cargo aus der Solidargemeinschaft hätten herausgenommen werden sollen. "Unser Ziel ist es, mit allen rund 50 Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen einen überzeugenden Abschluss am Verhandlungstisch zu erzielen. Das müssen aber auch die Arbeitgeber wollen. Ansonsten wird es ein hitziges Frühjahr", drohte die Gewerkschaft. Die EVG beziffert ihre Lohnforderung an die Bahn auf ein Lohnplus von 650 Euro als soziale Komponente, alternativ 12 Prozent mehr.

February 28, 2023 07:15 ET (12:15 GMT)