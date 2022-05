Bahn verkaufte bislang 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- Kritik an Mercedes-Wachstumsstrategie -- Siemens erhält Rekordauftrag -- VW hält an Fabrik in Xinjiang fest -- Shell, Ryanair, easyJet im Fokus

Daimler Truck will E-Lkw mit Reichweite von 500 Kilometern zur Serienreife bringen. Brookfield und Cellnex planen offenbar gemeinsam für Telekom-Funktürme zu bieten. Deutschland-Chefin von Microsoft: Metaverse wird wichtige Rolle in Industrie spielen. Novartis erhält dritte FDA-Zulassung für Krebsmedikament Kymriah. EVOTEC erwirbt Zelltherapie-Produktionsanlage in Italien.