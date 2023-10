Bahn-Vorstand Nikutta will Stellenabbau im Schienengüterverkehr

(Technische Wiederholung)

BERLIN (Dow Jones)--Die bei der Deutschen Bahn für das Gütergeschäft Bahntochter DB Cargo verantwortliche Vorständin Sigrid Nikutta will in dem Geschäftsbereich Personal abbauen. Einem Bericht des Spiegels zufolge hat sie die Wachstumspläne für den Schienengüterverkehr in einer internen Unterlage für den Aufsichtsrat einkassiert. Im Spiegel warnt sie: "Bei einem 'Weiter so' wird die DB Cargo keine Zukunft mehr haben." Man müsse "wettbewerbsfähig werden". Wer nur den Status quo verwalten wolle, von dem müsse man sich trennen. 1.200 Stellen in Führungspositionen stünden zur Debatte, bei denen entweder die Rente oder eine andere Beschäftigung bei der Bahn möglich sei, so der Spiegel.

Das Magazin zitiert aus einer internen Unterlage für den Aufsichtsrat, in dem Nikutta einräume, ihre 2020 im Konzept "Starke Cargo" gesetzten Ziele zu verfehlen. "Das Mengenwachstum konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden und ist auch nicht weiter realisierbar", so Der Spiegel. Die Bahn konnte nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme erreicht werden. Grund dafür seien "diverse interne und externe Herausforderungen", so Nikutta. "Es ist daher erforderlich, eine Korrektur der geplanten Leistungsmenge für die nächsten Jahre vorzunehmen", was zu "geringerem Personalbedarf" als ursprünglich angenommen führen werde.

Nikutta will zudem im sogenannten kombinierten Verkehr umstrukturieren. Das sind jene Züge, die Container von Schiffen oder Lastwagen aufnehmen und dann weiterbefördern. "Unsere privaten Wettbewerber schaffen es in diesem Bereich, Gewinne zu erwirtschaften", sagte sie dem Spiegel. Die Bahn fährt damit Verluste ein. Sie wolle deshalb rund 600 Lokführerstellen bei DB Cargo abbauen und in zwei Tochtergesellschaften wieder aufbauen - dort gelten weniger starre Arbeitszeitregelungen. Niemand solle dafür zwangsversetzt werden, die natürliche Fluktuation in den kommenden fünf Jahren reiche aus.