Bahn will Lokführergewerkschaft neues Tarifangebot vorlegen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will der Lokführergewerkschaft GDL bis zum Wochenende ein "neues und verbessertes" Angebot vorlegen. Das erfuhr die Deutsche Prese-Agentur am Donnerstag aus dem Umfeld der beiden Tarifparteien. Erklärtes Ziel sei es, schon bald mit der Gewerkschaft am Verhandlungstisch Lösungen zu finden.

Zuvor hatte die GDL von der Bahn ein "verhandlungsfähiges Angebot" bis Anfang nächster Woche verlangt. Andernfalls werde man von Montag an den nächsten Streik vorbereiten, kündigte die Gewerkschaft an./bf/DP/jha