Bahnstrecke Düsseldorf-Köln gesperrt - Reparatur dauert an

11.07.26 11:33 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach einem Böschungsbrand an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln ist noch immer unklar, wann der Abschnitt wieder freigegeben wird. "Aktuell ist noch nicht absehbar, wann der Zugverkehr wieder rollen kann", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Reparaturarbeiten werden noch mindestens bis in die heutigen Nachmittagsstunden andauern."

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Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen. Laut Bahn verspäten sich Züge des Fernverkehrs um etwa 30 Minuten. Es komme zudem zum Ausfall einzelner Züge.

Was ist passiert?

Laut Bahn hatte am Freitagvormittag an zwei Stellen die Böschung zwischen Langenfeld und Leverkusen gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings habe das Feuer Schäden an mehreren Signalkabeln angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt keine Züge fahren könnten.

"Unsere Fachleute arbeiten bereits daran, die entstandenen Schäden so schnell wie möglich zu reparieren", sagte der Bahnsprecher. Nach der Reparatur seien technische Prüfungen der Signalanlagen notwendig. "Die Behörden untersuchen, ob ein Eingriff Dritter vorliegt."

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Der Staatsschutz der Kölner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstagmorgen gibt es noch keine Hinweise auf eine Ursache für den Brand./cht/DP/zb