Bahnstrecken im Ruhrgebiet am Abend wieder frei

DUISBURG (dpa-AFX) - Nach knapp zwei Wochen mit erheblichen Einschränkungen soll der Bahnverkehr rund um den wichtigen Knotenpunkt Duisburg von Freitagabend an (21.00 Uhr) wieder planmäßig fließen. Das kündigten Sprecher der Deutschen Bahn in NRW und der Autobahngesellschaft an. Am Autobahnkreuz Duisburg Kaiserberg war eine Brücke der A3 in Richtung Norden erneuert worden, die direkt über acht Bahngleise führt. Wegen der Sperrung der Gleise waren viele Züge im westlichen Ruhrgebiet ausgefallen und durch Busse ersetzt worden, im Fernverkehr wurden ICE-Züge weit umgeleitet./rs/mhe/DP/zb