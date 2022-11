Bahnstreik in Frankreich bremst Verkehr nach Deutschland aus

PARIS (dpa-AFX) - Ein Streik bei der französischen Staatsbahn SNCF beeinträchtigt von Freitag bis Montag auch den Fernverkehr nach Deutschland. Etwa jeder zweite Zug zwischen beiden Ländern falle aus, teilte die SNCF am Mittwoch mit. Dabei geht es im Wesentlichen um die Züge zwischen Paris und Frankfurt sowie Stuttgart. Nicht beeinträchtigt ist indes der Verkehr der Thalys-Züge zwischen Paris und Köln. Auch der Eurostar von Paris und Brüssel nach London pendelt wie üblich. Innerhalb Frankreichs fallen zahlreiche TGV- und IC-Verbindungen aus. Betroffene Reisende können sich ihre Tickets erstatten lassen oder kostenlos umbuchen.

In den Streik treten an den drei Tagen die Zugchefs der Fernzüge, ohne die die Züge nicht fahren können. Die SNCF verwies darauf, dass während mehrwöchiger Verhandlungen bereits eine bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsmöglichkeiten für die Zugchefs angeboten worden seien. In der kommenden Woche starteten außerdem die jährlichen Tarifverhandlungen für die gesamte SNCF./evs/DP/mis