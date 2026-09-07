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Bahnstreik in Italien - Verspätungen und Ausfälle möglich

ROM (dpa-AFX) - In Italien müssen sich Reisende ab dem Abend auf Behinderungen im Bahnverkehr einstellen. Mehrere Gewerkschaften haben das Personal der italienischen Bahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) zu einem landesweiten und 24-Stunden-Streik aufgerufen. Der Ausstand soll am Montagabend gegen 21.15 Uhr beginnen und am Dienstagabend um 21.00 Uhr enden.

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Gerechnet werden muss nach Angaben der Bahn mit Verspätungen und Ausfällen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streiks sind Auswirkungen auf den Fahrplan möglich. Dies kann auch Fernverbindungen betreffen. Betroffen seien vor allem inneritalienische Verbindungen, die auch von vielen Touristen genutzt werden, teilten die Staatsbahnen mit. Ob Verbindungen von oder nach Deutschland betroffen sind, war zunächst unklar

Ein Teil der Züge soll trotz des angekündigten Streiks fahren. Im Regionalverkehr gelten zudem während der Werktage bestimmte Zeitfenster, in denen ein gesetzlich vorgeschriebenes Grundangebot sichergestellt werden muss: von 6.00 bis 9.00 Uhr sowie von 18.00 bis 21.00 Uhr. Welche Verbindungen tatsächlich fahren, sollten Reisende vor der Fahrt prüfen./rme/DP/jha

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