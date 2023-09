Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin Samstagmittag wieder normal

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Anlagen der Bahn soll ab Samstagmorgen der Regionalverkehr von Berlin in Richtung Hamburg wieder planmäßig laufen. Der Fernverkehr werde etwa ab Mittag wieder normal rollen, sagte ein Bahnsprecher. In den Vormittagsstunden müssten die Techniker an den beschädigten Anlagen noch Restarbeiten ausführen. Bis dahin werden die Züge noch über Uelzen oder Hannover umgeleitet.

Ein Sabotageakt hatte am Freitag den Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt. Es fielen mehr als 30 Züge komplett oder teilweise aus. Das große Chaos an den Hauptbahnhöfen in Hamburg und Berlin blieb allerdings aus.

In der Nacht zum Freitag wurden der Polizei zufolge an drei Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt. Auf der linken Plattform Indymedia tauchte ein Bekennerschreiben auf./gw/rah/DP/zb