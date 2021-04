Bahnwirtschaft fürchtet massiven Einbruch des Exportgeschäfts

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bahnindustrie hat im vergangenen Jahr infolge der Corona-Krise zwar dank massiver Investitionen des Bundes noch ein Umsatzplus erreicht, aber unter einem massiven Einbruch des Exportgeschäfts gelitten. Die Auftragseingänge gingen 2020 um 0,7 Prozent auf 14 Milliarden Euro zurück, wie der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) mitteilte. Insgesamt wuchsen die Umsätze der Branche noch um 6,8 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro.

Dabei profitierten insbesondere Hersteller von Schienenfahrzeugen (plus 21,1 Prozent), während der Bereich der Infrastruktur insgesamt um ein Fünftel schrumpfte (minus 19,5 Prozent). Positiv wirkten sich dabei noch die massiven Investitionen des Bundes im Rahmen des Klimaschutzprogramms aus. So stiegen die Auftragseingänge im Inland um 23,5 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro.

Trotz der insgesamt guten Zahlen hat die Branche jedoch Zukunftssorgen mit Blick auf das Exportgeschäft im vergangenen Jahr: So verzeichneten die Auftragseingänge aus anderen Ländern ein drastisches Minus von 37,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro.

"Wir stehen im Export vor einer beispiellosen Herausforderung", erklärte VDB-Präsident Andre Rodenbeck. Denn öffentliche Projekte im Schienensektor würden wegen der Krise in vielen Ländern zunehmend in Frage gestellt. So seien Projekte in Lateinamerika, Afrika und Indien zum Stillstand gekommen, ein Highspeed-Projekt in Indonesien verschoben. Einschränkungen bei der Beratung vor Ort träfen insbesondere "den starken Mittelstand mit zunehmender Härte", so Rodenbeck.

Verbandspräsident Rodenbeck warnte indes, dass Tendenzen von Protektionismus und Marktabschottung im Zuge der Pandemie weltweit zunähmen. Er verwies auf eine Studie von Roland Berger, wonach der zugängliche Marktanteil für die Bahnwirtschaft weltweit nur noch bei 62 Prozent liege. Er forderte deshalb die EU-Kommission auf, sich für faire globale Wettbewerbsbedingungen einzusetzen. Außerdem wünscht der VDB in Deutschland stärkere Klimaschutz-Impulse für die Bahnwirtschaft.

