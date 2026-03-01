DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -5,3%Nas22.531 -1,2%Bitcoin61.199 -2,0%Euro1,1589 -0,4%Öl85,47 +3,5%Gold5.078 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr bezahlt gemacht? Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bahrain: Iranischer Angriff trifft Öl-Anlage

05.03.26 19:16 Uhr

MANAMA (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben des Innenministeriums von Bahrain eine Öl-Anlage in dem Golfstaat angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Die Anlage in Maameer südlich der Hauptstadt Manama sei Ziel von "iranischer Aggression" geworden, teilte das Innenministerium mit. Opfer habe es nicht gegeben, das Feuer sei unter Kontrolle. Im Internet kursierten Videos, die den Angriff zeigen sollen. Darin ist zu sehen, wie ein Geschoss an der Anlage einschlägt und eine Explosion auslöst.

Wer­bung

Öl ist ähnlich wie bei weiteren der Golfstaaten entscheidend für die Einnahmen in Bahrains Staatshaushalt. Das Land ist im Vergleich zu den anderen Golfstaaten aber der kleinste Ölproduzent. Zuvor kamen unter anderem auch Saudi-Arabiens Ölanlagen unter Beschuss.

Seit Tagen reagiert der Iran auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion. Bahrain, das in Nähe zum Iran am Persischen Golf liegt, fing nach eigenen Angaben bisher 75 iranische Raketen und mehr als 120 iranische Drohnen ab. Dort wurden auch ein Wohngebäude und ein wichtiger US-Marinestützpunkt getroffen. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet./jot/DP/men