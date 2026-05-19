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Baidu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

20.05.26 06:35 Uhr
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Baidu Inc UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
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Baidu hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,02 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baidu 0,050 SGD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baidu in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,91 Milliarden SGD im Vergleich zu 6,01 Milliarden SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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