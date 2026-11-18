Baidu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Baidu präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 SGD gegenüber -0,070 SGD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 5,85 Milliarden SGD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Baidu 5,59 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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