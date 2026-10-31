Baiyin Nonferrous Group präsentierte Quartalsergebnisse
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Baiyin Nonferrous Group hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 31,40 Milliarden CNY gegenüber 28,08 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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