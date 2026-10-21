Bajaj Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Bajaj Finance hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,85 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 245,76 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 201,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10,11 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 160,30 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.net
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