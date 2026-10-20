Bajaj Healthcare präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Bajaj Healthcare äußerte sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bajaj Healthcare ein EPS von 3,63 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Bajaj Healthcare im vergangenen Quartal 1,76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bajaj Healthcare 1,48 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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