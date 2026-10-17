Bajaj Housing Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Bajaj Housing Finance hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 32,51 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,55 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,900 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 12,32 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.net
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