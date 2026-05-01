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Bajaj-Mobility-Aktie: Tochter KTM in mutmasslichen Abgasskandal verwickelt

26.05.26 20:59 Uhr

Die österreichische Motorradmarke KTM des an der Zürcher SIX und in Wien kotierten Unternehmens Bajaj Mobility ist laut einer internationalen Medienrecherche in einen mutmasslichen Abgasskandal verwickelt.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel