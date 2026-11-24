Balance Labs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Balance Labs hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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