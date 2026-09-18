Balkan and Sea Properties REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

18.09.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen EUR – eine Minderung von 72,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,3 Millionen EUR eingefahren.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Balkan and Sea Properties REIT hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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