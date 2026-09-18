Balkan and Sea Properties REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Balkan and Sea Properties REIT hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen EUR – eine Minderung von 72,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,3 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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