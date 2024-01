Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Ballard Power-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,70 USD.

Mit einem Kurs von 3,70 USD zeigte sich die Ballard Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 01:02 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,82 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.537.395 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,13 USD fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,54 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,748 CAD ausweisen wird.

