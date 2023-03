Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Mittwochmittag ins Minus

Die Ballard Power-Aktie notierte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,36 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,40 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 5.573 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 11,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 29,50 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,74 CAD – das entspricht einem Abschlag von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,40 CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,823 CAD je Ballard Power-Aktie.

