Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,2 Prozent auf 2,83 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 2,83 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,83 EUR. Bei 2,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.916 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 5,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 99,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 2,65 EUR. Abschläge von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,754 CAD ausweisen wird.

