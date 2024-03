Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 3,10 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,10 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,06 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 3,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 478.443 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,06 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,80 Prozent. Am 27.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,27 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 07.11.2023 vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 11.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,754 CAD je Ballard Power-Aktie.

