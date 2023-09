Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,85 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 11:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,87 EUR. Bisher wurden heute 26.143 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,10 EUR erreichte der Titel am 13.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,28 Prozent hinzugewinnen. Am 24.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 6,52 Prozent sinken.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20,55 CAD, gegenüber 26,67 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,92 Prozent präsentiert.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD ausweisen wird.

