Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 4,27 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 4,27 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,33 USD. Bei 4,24 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 214.005 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. 90,53 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2023 bei 3,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,66 Prozent.

Ballard Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 CAD gegenüber -0,24 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,644 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

