Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power behauptet sich am Freitagvormittag

So bewegt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 3,87 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:19 Uhr bei 3,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,90 EUR. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,87 EUR nach. Bei 3,87 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 6.861 Aktien.

Am 13.09.2022 markierte das Papier bei 8,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 3,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,83 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,92 Prozent auf 20,55 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,67 CAD erwirtschaftet worden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

