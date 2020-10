Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power verteidigt Tendenz

Mit einem Wert von 12,90 EUR bewegte sich die Ballard Power-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 13,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,90 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 13,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.200 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2020 markierte das Papier bei 18,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,19 EUR ab.

2021 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,163 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die Ballard Power Inc. Aktie wird unter der ISIN CA0585861085 an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indizes NASDAQ Composite Index und E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. Ballard Power Inc. ist ein Unternehmen aus den Branchen Elektrotechnologie und Erneuerbare Energien aus Kanada. Unternehmen aus der Peer Group von Ballard Power Inc. sind Daimler AG, Ford Motor Co., FuelCell Energy Inc., Hydrogenics Corp und Plug Power Inc..

