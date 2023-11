Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 3,08 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie wies um 11:50 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 3,08 EUR abwärts. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,08 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 3,13 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.497 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 110,41 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,94 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr gekostet

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittag

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen