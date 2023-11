Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 3,29 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 3,29 USD. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,24 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 3,34 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 455.423 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 53,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,13 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,55 CAD, gegenüber 26,67 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,92 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 05.11.2024.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,640 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr gekostet

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittag

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen