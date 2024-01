Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,75 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 16:08 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,75 USD zu. Mit einem Wert von 3,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 282.552 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,10 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,59 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 3,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 19,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,748 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

