Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,41 EUR nach oben.

Um 09:21 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,41 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,41 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 17.862 Stück.

Bei 6,49 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 47,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 2,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,81 Prozent.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,95 CAD – ein Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 28,74 CAD erwirtschaftet hatte.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,748 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

