Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 4,2 Prozent auf 3,21 USD ab.

Um 16:07 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,2 Prozent auf 3,21 USD ab. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,19 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,30 USD. Zuletzt wechselten 789.047 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2024 (2,91 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,95 CAD, während im Vorjahreszeitraum 28,74 CAD ausgewiesen worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,748 CAD je Aktie ausweisen dürften.

